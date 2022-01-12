Стало известно, кому Омикрон угрожает в первую очередь

Главное: Некоторым Омикрон угрожает больше всего. Например, людям преклонного возраста.

Детали: Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхов рассказала, кому в первую очередь угрожает штамм коронавируса Омикрон. Так, это люди преклонного возраста, пациенты с сопутствующими заболеваниями и невакцинированные.

Она сказала: «Риск смертельного исхода после заражения Омикроном растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти».

Отмечается, что штамм протекает в среднем в менее тяжелой форме.

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