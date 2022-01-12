Смертельное ДТП под Киевом: авто столкнулось с грузовиком

Главное: В Киевской области произошло ДТП. Погиб человек.
Детали: Смертельное ДТП произошло в Киевской области. О нем сообщает местная полиция.
Информируется, что в селе Мирное столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и КАМаз.
Отмечается, что грузовик не предоставил предпочтение в движении.
Инцидент произошел на автодороге Н-08.
Увы, в аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля.
Уже возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» УК Украины.
В тему: В поселке под Киевом произошло ДТП со «скорой помощью».