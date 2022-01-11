Ученые уверены, что уроки в школах должны начинаться позже

Главное: Швейцарские ученые выяснили, что начало уроков в 8-9 часов утра является слишком ранним для детей. По их данным, удаленное обучение увеличило время сна подростков на 75 минут в день, что благотворно сказалось на их жизни и здоровье.

Детали: Ученые из Цюрихского университета опросили 3,6 тыс. швейцарских старшеклассников. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», выяснилось, что во время удаленного обучения, связанного с карантином в школах, подростки спали примерно на 75 минут в день больше обычного.

При этом у них улучшились сон и общее самочувствие, а потребление алкоголя и кофеина уменьшилось.

При этом эмоциональное состояние детей во время учебы дома ухудшилось, подростки чувствовали себя одиноко, жаловались на плохое настроение и меньше развлекались и общались с друзьями.

По мнению исследователей, такие результат однозначно указывают на необходимость начинать уроки позже, чем сейчас.

Отметим, что в Украине уроки, как правило, начинаются в 8.30 утра.

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