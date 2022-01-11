Знаменитый Афоня находится в больнице в тяжелом состоянии

Главное: Известный актер Леонид Куравлев находится в больнице с пневмонией. Его состояние на протяжении нескольких дней — тяжелое, отметили в медучреждении.

Детали: Российский актер Леонид Куравлев попал в больницу с пневмонией. Тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, пишет ТАСС со ссылкой на сына актера.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке (больница под Москвой). Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей», — сказал он.

Известно, что 85-летний Куравлев был госпитализирован 5 января.

«Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — сообщил собеседник агентства в лечебном учреждении.

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