Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В прошлом году была зафиксирована рекордная инфляция

В прошлом году была зафиксирована рекордная инфляция

Александр Панько
10.01.22 20:07
203
В прошлом году была зафиксирована рекордная инфляция

Главное: За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего — на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. Это рекордный рост цен за последние 5 лет. Подешевели лишь одежда и обувь.

Детали: Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год — на 10%. Как сообщает «Экономическая правда», базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.

Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо — на 23,2%.

Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).

Отметим, что рост общего уровня цен на энергоносители обусловлен прежде всего рыночными ценами, по которым газ и электроэнергию покупает бизнес. В то же время тенденцию сдерживали зафиксированные правительством цены на газ и электричество для населения.

На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.

Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.

Также цены росли на хлеб (15,8%), мясо (9,3%), макароны (9,1%) и масло (8,9%). Цены на транспорт выросли на 10%.

В декабре среди всех продуктов больше подорожали яйца и овощи — на 10% и 9,1% соответственно. В целом, продукты питания подорожали на 1,2%, из которых масло, сахар и фрукты даже подешевели. Алкогольные напитки подорожали на 0,2%.

Цены на хлеб и макароны не превышали +2% против ноября, а на рыбу и мясо выросли на 0,2 и 0,7%.

Инфляция в конце 2021 года замедлилась — по сравнению с ноябрем цены преимущественно уменьшились или замедлили рост. Например, одежда и обувь подешевела на 3,6%, коммунальные услуги и энергоносители — на 0,1%, а транспорт — на 0,2%.

В тему: По данным Государственной службы статистики, в 2021 году выросли цены практически на все товары основного потребления, кроме картофеля и яблок.

Тэги: газ, тарифы, цена, экономика, электроэнергия, инфляция, статистика, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.01.22 10:54

Украинцы и русские в Казахстане: пришельцы или репатрианты?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Канаду накрыла загадочная болезнь мозга. Причины ее появления неизвестны
09.01.22 19:56

Канаду накрыла загадочная болезнь мозга. Причины ее появления неизвестны

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.01.22 20:35

Патриарх Кирилл рассказал, как вера в Бога изменяет мировосприятие
10.01.22 19:48

Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
10.01.22 19:26

Митрополит УПЦ призвал не скрывать своей веры в Бога
10.01.22 19:20

Стало известно, чем так полезна бузина
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
10.01.22 16:56

Нерадивую мамашу из Львова приговорили к серьезному штрафу за прогулы дочерью онлайн-уроков
10.01.22 16:50

В Киево-Печерской лавре 11 января будут молиться о нерожденных детях, погибших от абортов
10.01.22 16:33

Мошенники не устают придумывать все новые способы обмана при помощи «вовиной тысячи»
10.01.22 16:22

Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам
10.01.22 16:00

Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
10.01.22 16:22

Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам
10.01.22 14:02

«Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках
10.01.22 12:36

Путин: В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы
10.01.22 11:05

В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты
10.01.22 10:15

Коронавирус в Украине: 1 969 заболевших и 86 погибших
07.01.22 13:15

Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
05.01.22 07:15

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
05.01.22 09:00

Диетолог сообщила, почему не стоит пить кофе со сливками
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
06.01.22 05:34

Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года
06.01.22 12:11

Британцы рассказали, как куркума борется с раком
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
Фото и Видео
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
Приспешников Сороса требуют вышвырнуть из Украины
В Киеве посреди дороги эпично загорелся трактор
В Киеве посреди дороги эпично загорелся трактор
Путин: В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы
Путин: В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы
Появилось видео самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за последние 30 лет
Появилось видео самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за последние 30 лет
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.