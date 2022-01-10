Мошенники не устают придумывать все новые способы обмана при помощи «вовиной тысячи»

Главное: В Приватбанке рассказали о новой мошеннической схеме с «вовиной тысячей». Пообещав подарить 1 тыс. гривен злоумышленники направляют жертву на фишинговый сайт «Приват 24», где они должны ввести данные своей карты.

Детали: Государственный ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме по выманиванию денег у доверчивых граждан. Как сообщает пресс-служба учреждения, в настоящее время некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».

В дальнейшем после перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего мошенники получают возможность списывать деньги со счетов.

В банке рекомендуют клиентам «ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения подарки, инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24».

"ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах.

Настоятельно рекомендуется при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться в горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями.

В тему: В декабре 2021 года, еще до начала выплат за вакцинацию, украинцам от имени Минздрава начали приходить сообщения с просьбой прислать номер карты для получения тысячи гривен.