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Новости > Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам

Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам

Александр Панько
10.01.22 16:22
164
Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам

Главное: Украинские граждане в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19, также смогут получить от государства 1 тыс. грн.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания 10 января поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Как сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмигаля, на данный момент уже более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи по программе «еПоддержка». На счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн.

В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было потрачено 35% средств, кино — 29%, ж/д билеты — 13%, театры — 12%, спортклубы — 7,5%. Разрабатывается порядок введения категории «лекарства» для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

По словам главы правительства, в настоящее время против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы.

В тему: Сегодня «Альфа-Банк» и monobank заявили о начале выдачи пластиковых карт по программе выплат гражданам, полностью вакцинированным от коронавируса, «еПоддержка».

Напомним: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.

Тэги: здоровье, вакцинация, подросток, новости Украины, вовина тысяча

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