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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как добрые дела помогают обрести мир в душе

Митрополит Антоний рассказал, как добрые дела помогают обрести мир в душе

Александра Кудрявцева
10.01.22 15:15
79
Митрополит Антоний рассказал, как добрые дела помогают обрести мир в душе

Главное: Добрые дела, совершаемые по любви к Богу, приносят мир в сердце человека и общества.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Когда мы делаем доброе дело, это доброе дело ощущает не только сам человек, которому мы оказываем доброе дело, а это нужно и нам самим. Это очень важная сила, которая стабилизирует, гармонизирует человека как личность. Делать доброе дело — это доброе дело в том числе для меня. Но оно таким окажется, когда я его буду делать так, чтобы об этом никто не знал. Христос же тоже почти тайно рождается, так, что никто не знает, мир не знает о его рождении. Это великое смирение, которое дается этому миру», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Христос, рождаясь в сердце, дарует мир человеку, а через его поступки — и окружающим.

«Это самое важное, это самая большая сила, которая может противостоять всему, что может мешать, как нам кажется, нашему развитию», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что задача верующего человека и веры, чтобы человек мог избавиться от страхов и жить для вечности.

«Когда мы даже говорим о каких-то своих планах, то для верующего человека всегда появляется внутренний конфликт, потому что верующий человек, согласно апостолу Павлу, после крещения умирает для земной жизни. Все его мысли и помыслы должны быть в вечности. Но вечность достигается земной жизнью: у нас есть таланты, которые нужно умножать, как говорит Господь, у нас есть ответственность перед близкими, особенно у кого есть семья. У меня, как у священника, есть обязанность перед своей паствой. И все это составляет как раз путь в вечность. Поэтому все наши планы или наши пожелания на будущее, они должны у меня, как у верующего человека, концентрироваться именно в этом ракурсе. Это путь в вечность через то, что преодолевается в этой земной жизни, — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь в Своем Рождестве дарует человеку силу и надежду.

«Мы сами строители своей жизни, с упованием на Бога. И Бог нам каждый год дает такую силу. Он рождается, напоминает каждому из нас: Я родился для тебя, у тебя есть эта сила, чтобы ты стал лучше. И с этого момента у тебя есть сила прийти в храм, переступить порог храма, помолиться и возрадоваться со всем миром — с ангельским, с земным миром, и вот это и будет то богатство, та радость, которую от нас никто не отнимет», — подытожил управделами УПЦ.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть тревогу за будущее в новом году.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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