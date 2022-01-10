Как оказалось, антитела после коронавируса несут угрозу для человека

Главное: Антитела после коронавируса несут в себе угрозу для человека. Они могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей.

Детали: Ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе (США) выяснили о коронавирусе кое-что неприятное. По их словам, антитела после него могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей человека.

В ходе исследования выяснилось, что через несколько месяцев после того, как пациент поправился, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

В работе уточняется, что у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Эксперты поясняют, что аутоантитела представляют собой антитела, которые могут взаимодействовать с аутоантигенами – антигенами собственного организма, и могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

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