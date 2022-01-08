В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 900 детей с особыми потребностями

Главное: В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела благотворительную елку «Рождественское чудо» для более 900 детей.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, дети из многодетных семей, с особыми потребностями и функциональными ограничениями съехались со всех уголков Черкасщины.
Мероприятие прошло в Черкасской областной филармонии, организатором которого выступила Черкасская епархия УПЦ под эгидой Черкасского городского главы Анатолия Бондаренко.
«Сегодня праздник, который собирают под небом Ангелов, а на земле — всех людей, верующих во Христа. Сегодня праздник детства, потому что в первую очередь на праздник Рождества, Господь приклоняет свое духовное сердце к детям. Праздник Рождества — это праздник детей. И сегодня радуется сердце взрослых жителей Черкасщины, что дети собраны в филармонии на елку, чтобы прославить Христа, увидеть спектакль о духовной жизни человека и встретить Рождество вместе», — отметил митрополит Феодосий.
Мэр города поблагодарил митрополита Феодосия за прекрасную идею этого праздника в первый день Рождества Христова и обещал содействовать, чтобы он стал традиционным для Черкасс.
Во время елки проходили конкурсы, анимация, театрализованная концертная программа «Рождественское чудо» с участием Народного художественного коллектива Украины вокальной студии «Карамель» Черкасской гимназии N31, Драматического театра «Рождество» и образцового хореографического коллектива «Улыбка» из города Александрии.
В этот день все дети получили сладкие подарки.
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