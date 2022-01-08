В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 900 детей с особыми потребностями

Главное: В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела благотворительную елку «Рождественское чудо» для более 900 детей.

«Сегодня праздник, который собирают под небом Ангелов, а на земле — всех людей, верующих во Христа. Сегодня праздник детства, потому что в первую очередь на праздник Рождества, Господь приклоняет свое духовное сердце к детям. Праздник Рождества — это праздник детей. И сегодня радуется сердце взрослых жителей Черкасщины, что дети собраны в филармонии на елку, чтобы прославить Христа, увидеть спектакль о духовной жизни человека и встретить Рождество вместе», — отметил митрополит Феодосий.

Мэр города поблагодарил митрополита Феодосия за прекрасную идею этого праздника в первый день Рождества Христова и обещал содействовать, чтобы он стал традиционным для Черкасс.