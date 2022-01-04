В Киеве отменяют сразу несколько рейсов городской электрички. Названа причина

Главное: Сегодня и завтра в Киеве не будут курсировать некоторые рейсы городской электрички. Это объясняют техническими причинами.
Детали: В Киеве сегодня и завтра отменят несколько рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба «Киевпасстранса».
«Внимание. 4 и 5 января 2022 отменяется курсирование некоторых рейсов городской электрички», — говорится в сообщении.
Это объясняют техническими причинами.
В частности, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
4 января (вечер):
— № 7416;
— № 7423;
— № 7424;
— № 7431.
5 января (утро):
— № 7307;
— № 7308;
— № 7315;
— № 7316.
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