Нардеп Ирина Геращенко повторно сломала правую ногу

Главное: Народный депутат Украины Ирина Геращенко сломала правую ногу. Одиннадцать лет назад она ее уже ломала на лыжах.

Детали: Народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сломала ногу. О травме она сообщила на своей странице в Facebook, пожаловавшись на гололедицу.

«Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а здесь просто гололедица... Теперь восемь недель — костыли», — пишет Геращенко.

В комментариях она добавила, что поломала правую ногу.

Ирине Геращенко 50 лет. С 29 августа 2019-го года она является председателем фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины.

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