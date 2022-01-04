Коронавирус в США установил страшный мировой рекорд

Главное: Коронавирус установил мировой рекорд по заболеваемости. В США заразились более миллиона человек.

Детали: Страшный мировой рекорд по заболеваемости коронавирусом был установлен накануне, 3 января, в США. Цифры приводит университет Джонса Хопкинса.

Как сообщается, за сутки заразу подхватили 1 082 549 людей.

Связывают такой рост числа больных с распространением штамма Омикрон.

При этом жертвами болезни стали 1 688 человек.

С начала пандемии в США заразились более 56 миллионов людей, а умерли 827,7 тысячи больных.

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