С начала года в Киеве установлены два аномальных температурных рекорда

Главное: В Киеве установлены два температурных рекорда. Было очень тепло.

Детали: Накануне, в понедельник, 3 января, в Киеве были установлены два температурных рекорда. О них поведали в Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что в украинской столице было аномально тепло.

Эксперты говорят, что среднесуточная температура воздуха в города была максимальной за 142 года наблюдений, поднявшись до 4,3 градусов (на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня в 1899 году).

Кроме этого максимальная температура поднялась до плюс 8,2 градусов (рекорд 1899 года превышен на 2,1 градусов).

Специалисты резюмируют: «Климатическая норма в Киеве была превышена на 7,3 градусов, что соответствует погоде конца октября».

В тему: На Рождество украинцев ждет весьма мрачная погода.