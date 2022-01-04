Семейная пара из Боливии дала своему сыну очень необычное футбольное имя

Главное: Одна семейная пара из Боливии очень сильно увлекается футболом и болеет за сборную Франции. Поэтому своего новорожденного сына родители назвали Гризманн Мбаппе.

Детали: В Чили новорожденного назвали в честь сразу двух форвардов сборной Франции. Семейная пара из Боливии, проживающая в чилийском городе Капьяпо, дала ребенку имя Гризманн Мбаппе.

Отметим, что мальчик родился в первый день нового года, его рост при рождении составил 50 см, вес — 3,064 кг.

История происхождения имени проста. Родители малыша просто не смогли уступить один одному. Дело в том, что отец выбрал имя в честь нападающего Атлетико Антуана Гризманна, любимый игрок матери — форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Muchas felicidades????



Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mbappé,primer bebé en nacer en el @hospitalcopiapo este 2022



Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado 1/1 a las 21:09 horas,pesó 3064 grs y midió 50 cm????????????#Atacama pic.twitter.com/AsC81Rc6JW — Servicio Salud Atacama (@SSaludAtacama) January 2, 2022

Отметим, что боливийцы не оригинальны в своей идее. Еще в 2018 году супружеская пара во Франции собиралась назвать своего новорожденного ребенка именно таким именем. Но на сторону малыша встал суд и запретил молодым людям совершить задуманное.

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