Зависимость от видеоигр официально признали болезнью

Главное: Зависимость от видеоигр признали полноценным недугом. Зависимость от интерактивных развлечений получила официальное название — gaming disorder.

Детали: Видеоигровая зависимость теперь стала официальным заболеванием. С 1 января 2022 года в мире начала действовать одиннадцатая редакция Международной классификации болезней (МКБ). Согласно этому документу, нездоровая тяга к интерактивным развлечениям считается полноценным недугом.

Новая версия МКБ получила множество правок и целые дополнительные главы, в частности, по народной медицине. Ее приняли еще в 2019 году, однако свежая редакция начала действовать только сейчас. Переходной период, когда разным странам предстоит адаптироваться к одиннадцатому варианту Международной классификации болезней, продлится до 2027 года.

Зависимость от интерактивных развлечений получила официальное название — gaming disorder, то есть «игровое расстройство». У него присутствует свой перечень симптомов. Например, человек не следит за временем, которое проводит в виртуальных проектах, и теряет контроль над собой при погружении в интерактивные развлечения. А вот как будут лечить эту зависимость, пока непонятно.

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