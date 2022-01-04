На Рождество украинцев ждет весьма мрачная погода

Главное: На Рождество в Украине будет без осадков. Ожидается небольшой мороз.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество. Появился прогноз на пятницу, 7 января.

Синоптики говорят, что по всей территории страны будет сухо, но облачно.

Днем ожидается от 1 мороза до 4 тепла, а ночью прогнозируют от минус 4 до плюс 4.

В Киеве будет без осадков: днем от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 2-4.

Карта погоды:

В тему: Непогода серьезно ударила по шести областям Украины.