В Ивано-Франковске увеличилось число жертв пожара в больнице

Главное: Количество жертв пожара в Ивано-Франковской области выросло. В областной клинической больнице от сильных ожогов умерла старшая медсестра.

Детали: В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая во время пожара в больнице Косова. Как сообщает «Галицкий корреспондент» со ссылкой на директора больницы Андрея Яворского, при пожаре женщина получила 90% ожогов тела.

Как сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, умершая работала в больнице старшей медсестрой.

Как сообщает председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук на своей странице в Facebook, на момент возгорания в медицинском учреждении находились 262 человека, 212 из которых пациенты, 48 — медицинский персонал и два технических работника.

В настоящее время при управлении Гоструда в области создана комиссия, которая уже работает на месте происшествия и изучает ситуацию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

В тему: Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской центральной районной больницы на Ивано-Франковщине вспыхнул пожар. Погибли четыре человека, еще три — пострадали.

Позже выяснилось, что причиной пожара стала свеча, поставленная одним из сотрудников за упокой человек, умершего от ковида.