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Новости > Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве

Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве

Александра Кудрявцева
24.12.21 12:15
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Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве
Главное: Во Львове социальный проект «Дни семьи в монастыре» Украинской Православной Церкви ведет активную работу, направленную на сохранение и защиту традиционной семьи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом рассказал глава отдела по делам семьи Львовской епархии протоиерей Михаил Коник.
 
«Сегодня традиционная семья нуждается не только в поддержке, но и в защите. Внешние изменения в обществе, навязанные СМИ и социумом искусственные ценности ставят под угрозу само существование православной семьи: традиционныйсоюз выставляют в виде архаизма, который „скоро вымрет как мамонты“, а на замену ему придут „свободные отношения без обязанностей и излишней привязанности“. И только Церковь способна противостоять этому натиску, ведь именно такой создал семью сам Господь», — сказал священник.
 
Социальный проект «Дни семьи в монастыре» для ищущих ответы на вопросы: как правильно жить в семье, как сохранить семейные ценности. Он для всех, кто хочет пообщаться со священником по вопросам отношений, для тех, кто хочет жить по-христиански.
 
По словам главы отдела по делам семьи Львовской епархии, сам проект возник уже давно, но до сих пор у людей, услышавших название этой инициативы, возникает непонимание: «Как это может быть — семья и монастырь?»
 
«Конечно, может быть. Монастырь есть своего рода семья. Это два пути спасения человека», — говорит отец Михаил.
 
Священник отметил, что в Воскресенский Ново-Афонский монастырь, при котором действует проект, за советом приходит множество людей, как лично, так и целыми семьями, местные и приезжие.
 
«Здесь можно не просто рассказать о своей беде, но и обратиться с конкретной семейной проблемой, получить совет и утешение. Встречи, которые являются для каждого индивидуальными, сугубо конфиденциальны. Человек рассказывает о своих проблемах, и мы вместе ищем пути решения. Я не говорю, что могу найти идеальный ответ. В первую очередь мы обращаемся к Богу, чтобы Господь дал нам такую ​​возможность. Конечно, это происходит не за один раз. Это может быть несколько встреч, это могут быть какие-то методики, которые мы рассматриваем и применяем. Чтобы человек постепенно находил себя, находил свои видения, находил собственную свободу в семье», — объясняет глава семейного отдела.
 
По словам протоиерея Михаила Коника, люди, посещающие проект «Дни семьи в монастыре», обращаются по поводу конфликтов в семье, по причине банального неумения общаться между собой, задают вопросы относительно отношения к родным, воспитания детей. И задача священника — приложить максимум усилий, чтобы помочь.
 
Он отметил, что проект успешно развивается даже в условиях карантинных ограничений. «Бесплатные дистанционные лекции и онлайн-беседы для желающих регулярно проводятся во Львовской епархии», — подчеркнул священник.
 
«Нужно учиться правильно жить в семье исходя из догматики и практики Церкви. И этот проект призван открыть человеку понимание, научить правильно жить в семье, сохранять её. Сегодня Церковь реагирует, и моя личная позиция состоит в том, что необходимо принести церковный институт в семью. Нужно открыть для общества принцип того, что семья — это божественная ценность, первая задача, которую Господь создал в раю. То есть уже на земле имеем возможность получить рай», — заключил протоиерей Михаил Коник.
 
В тему: Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции.

Тэги: Львов, семья, УПЦ

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