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Новости > В Минздраве рассказали страшилку об опасности полиэтиленовых пакетов

В Минздраве рассказали страшилку об опасности полиэтиленовых пакетов

Агата Кловская
21.12.21 11:29
725
В Минздраве рассказали страшилку об опасности полиэтиленовых пакетов

Главное: В Минздраве предупредили, что использование полиэтиленовых пакетов влечет за собой опасные последствия, вплоть до бесплодия и онкологии. В ведомстве дали несколько советов, как от них отказаться.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины рассказали об опасных последствиях использования полиэтиленовых пакетов и дали украинцам несколько советов, которые смогут облегчить отказ от них в повседневной жизни. Так, для бытовых нужд среднестатистический украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов в год. Об этом сообщают на официальной странице Минздрава в Facebook.

«Для полного разложения полиэтиленового пакетика требуется от 200 до 400 лет. Но и тогда он не является безопасным, ведь вместе с водой и продуктами питания в организм человека попадает микропластик и/или компоненты распада пластика, которые обладают токсическим действием, влияют на все системы организма», — рассказывают в ведомстве.

В частности, по данным Минздрава, в производстве полиэтилена используется чрезвычайно токсичный свинец. Продукты, лежащие в пакете, быстрее портятся, на них развивается плесень. При замораживании полиэтилена из него выделяются токсины. В ведомстве напомнили, что опасно также разогревать полуфабрикаты в упаковке, ведь под действием высокой температуры из пластика выделяется токсичный газ формальдегид.

«Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет вызвало рост эндокринологических и онкологических заболеваний от химических веществ (эндокринных разрушителей), содержащихся в нем», — отметили в Минздраве.

Так, к основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада.

«Научные исследования выявили, что с действием этих веществ связаны увеличения количества врожденных дефектов, раннее половое созревание, бесплодие, проблемы репродуктивного здоровья, онкология, ожирение и неповеденческие нарушения», — предупреждают в Минздраве.

Кроме того, что последствия производства и потребления пластика приводят к негативному воздействию на окружающую среду, по данным ведомста, они еще способствуют обострению хронических заболеваний, возникновению сердечно-сосудистых и психических нарушений.

В Минздраве отмечают, что полностью отказаться от пластика в глобальных масштабах невозможно, но призывают максимально ограничить его использование в быту. В ведомстве советуют:

— Избегайте использования пакетиков там, где можно обойтись без них, или всегда носите с собой многоразовые альтернативные пакеты из ткани.

— Такие продукты, как крупы, макароны можно покупать на развес, взвешивать в мешочках из ткани, а хранить — в стеклянной посуде.

— Пищевую пленку лучше заменить многоразовыми пластиковыми боксами.

— Лучше отказаться от пластиковой одноразовой посуды, а стаканчики для кофе заменить на многоразовые.

В тему: Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, новости Украины, пакет, полиэтилен

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