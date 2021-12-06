Украинцев пытаются «развести» с помощью «Вовиной тысячи»

Главное: Украинцам от имени Минздрава присылают сообщения с просьбой прислать номер карты для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, Минздрав таких сообщений никому не присылал.

Детали: Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что от имени министерства присылают украинцам информацию с просьбой прислать номер карты. Якобы для получения 1000 гривен за полный курс прививки. Об этом министр заявил на брифинге.

По его словам, Минздрав таких сообщений никому не присылал.

«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам», — заявил он.

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