В Минобороны рассказали, сколько войск Россия может стянуть к нашей границе

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может стянуть к нашей границе до 175 тысяч военных. Сегодня эта цифра составляет 94 тысячи человек.

Детали: Численность российских военных вблизи границы Украины может вырасти до 175 тысяч. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому телевидению, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российские вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

«Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек», — сказал он.

Резников отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.

«Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и тут для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы», — заверил министр.

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