Алек Болдуин впервые рассказал подробности оператора Галины Хатчинс

Главное: Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не стрелял в момент, когда на съемочной площадке погибла оператор Галина Хатчинс и не считает себя ответственным за ее смерть. Однако в результате эмоционального стресса допускает, что больше не сможет сниматься в кино.

Детали: Известный голливудский актер Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели оператора Галины Хатчинс. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», вспоминая этот страшный день, 63-летняя звезда не смогла сдержать слез.

Алек рассказал, что не нажал на спусковой крючок пистолета и не считает себя виновным в смерти Галины. Вспоминая тот день, он утверждает, что они с оператором выбирали удачный угол для съемки и она управляла и указывала, как держать оружие.

Актер не понимает, почему пистолет выстрелил. «Она опускается вниз. Я себе думаю: „Она потеряла сознание?“ Мнение о том, что в пистолете был настоящий патрон, пришла ко мне, может, только через 45 минут или час», — поделился Болдуин, добавив, что шокированный, он секунд 60 еще просто стоял над телом.

Вертолет забрал оператора в больницу через 30 минут. О том, что Галина не выжила, он узнал, когда давал показания в офисе шерифа.

«Мне очень нравилось работать с этой женщиной. Она была радостью. Все любили ее как человека. И все восхищались его талантом», — рассказывает актер, признавая, что эта трагедия поставила точку в его кинокарьере, так как теперь не представляет себя в фильме с оружием.

Он подчеркнул, что следовал всем протоколам обращения с оружием на съемочной площадке и никогда бы специально не наставил пистолет на человека. «Если бы я считал себя ответственным за это, я бы, пожалуй, убил себя, и я говорю это не просто так», — утверждает Болдуин.

«Теперь мне это постоянно снится. Я проживаю день, преодолеваю день. А в конце дня я разваливаюсь. Эмоционально разваливаюсь», — заключил он.

В тему: 22 октября 2021 года известный голливудский актер Алек Болдуин убил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате инцидента также пострадал режиссер.

Как выяснилось, она родилась в Житомирской области и перед отъездом на Запад окончила отделение международной журналистики Киевского национального университета.