Главные новости за 2 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 2 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 13 531 человек. Умерли 525 больных.

- В начале следующей недели в Украине потеплеет. Однако снова пойдет снег.

- Папа Римский собирается прилететь в Украину. Он интересуется делами нашей страны.

- Дональд Трамп ищет миллиард долларов. Он нужен для запуска его социальной сети.

- Александр Лукашенко сказал, что не уйдет из политики. Но еще не знает, будет ли участвовать в выборах президента Беларуси.

- Эммануэль Макрон оскорбил Бориса Джонсона. Президент Франции назвал британского премьера клоуном.