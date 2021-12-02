Папа Римский может посетить Украину

Главное: Папа Римский собирается прилететь в Украину. Он интересуется делами нашей страны.

Детали: Папа Римский Франциск хочет прилететь в Украину. Об этом сообщил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Он поведал, что глава католической церкви интересуется делами нашей страны.

Информируется: «Мы ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства».

Святослав Шевчук добавил: «Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей».

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