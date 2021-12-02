День Фортуны: какой праздник отмечается 2 декабря 2021 года

Сегодня, 2 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день компьютерной грамотности и День фортуны.

Международный день борьбы за отмену рабства

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Фундаментальной задачей такого решения являлась полная ликвидация всех форм и типов рабства: торговля людьми, сексуальная эксплуатация, использование детского труда, принудительные бракосочетания, продажа невест, передача по наследству овдовевших женщин, целенаправленная вербовка детей для достижения успехов в военных операциях.

Несмотря на большое количество общественных организаций, которые активно занимаются данной проблематикой, торговля людьми в современном мире, по подсчетам аналитиков, занимает третье место по уровню прибыльности после торговли оружием и наркотическими веществами.

Самое широкое распространение современного рабства приходится на африканский континент, за ним идёт Азия и страны Тихоокеанского региона. Наиболее часто рабство фиксируется в Камбодже, Северной Корее, Узбекистане, Индии и Катаре.

В Международный День борьбы за отмену рабства ООН призывает страны-участники приложить максимальное количество усилий по борьбе с этой тяжелейшей «инфекцией» человечества.

Всемирный день компьютерной грамотности

Идея отмечать праздник принадлежит двум сотрудникам индийского Национального института информационных технологий Раджендре С. Павару и Виджаю К. Тхадани. Он был учрежден в честь 20-летнего юбилея учреждения, созданного в 1981 году, чтобы помочь индийской IT-отрасли решить проблему дефицита кадров 2 декабря 2001 года.

Институт находится в Дели и придает большое значение распространению информации, способствующей улучшению обучения цифровым навыкам и повышению компьютерной грамотности по всему миру. В 1987 году он открыл в Индии 9 образовательных центров. NIIT предлагает разные возможности получения необходимых знаний для частных лиц, предпринимателей и учреждений. Особое внимание эксперты в области IT-технологий уделяют обучению детей и женщин.

Он хорошо подходит для первоначального ознакомления с современными цифровыми технологиями или углубления имеющихся знаний. Чтобы повысить осведомленность людей о компьютерах, побудить их к эффективному использованию этих устройств и электронных девайсов, проводятся тематические марафоны, мастер-классы, викторины, онлайн-уроки.

Некоторые учреждения и организации предлагают пройти бесплатные обучающие курсы в области информационно-компьютерных технологий (сокр. ИКТ). Поскольку электронные устройства стали важной частью повседневной жизни, растет количество пользователей пожилого возраста. Для них проводятся встречи с экспертами, индивидуальные занятия, виртуальные экскурсии.

Людям, которые уже обладают цифровой грамотностью, предлагается делиться своими знаниями с другими, используя социальные медиа и хэштег #WorldComputerLiteracyDay. Специальные обучающие платформы помогают получить информацию о трудоустройстве и подготовиться к вступительным экзаменам, просматривая видеоуроки.

День Фортуны

Римская богиня Фортуна, прообразом которой считается греческая Тихе, отождествлялась с удачей и успехом во всех сферах жизни. В ее честь возводились храмы, проводились карнавалы, религиозные праздники с подношением подарков. Богиню изображали в виде статной женщины, опирающейся на шар или колесо, символизирующих изменчивость жизни, с рогом изобилия в руках.

Однако так было не всегда. Первоначально она покровительствовала земледельцам, и считалась воплощением плодородия. В древности урожай во многом зависел от природных факторов, на которые человек был не в силах повлиять. Засухи, наводнения, нашествие саранчи или, наоборот, идеальные погодные условия являлись делом случая. Поэтому земледельцы молились Фортуне. Также считалось, что она покровительствует женщинам, роженицам и матерям. Невесты в знак почитания и в надежде на удачный брак преподносили богине в дар свои свадебные платья.

Сегодня изображение Фортуны наносят на монеты, амулеты и печати. Все эти атрибуты, как и вера в слепой случай и счастливый шанс, помогают привлечь в жизнь успех и удачу. А окончательно завоевать благосклонность капризной богини призван День Фортуны, который ежегодно отмечается 2 декабря.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День независимости ОАЭ;

— Международный день модельной железной дороги;

— День конституции в Ирана;

— День революционных вооружённых сил на Кубе;

— Национальный день в Лаосе.