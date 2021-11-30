За день до госпереворота Зеленский обезглавил контрразведку СБУ

Главное: Президент Владимир Зеленский уволил главу Департамента контрразведки СБУ. Это произошло за день до государственного переворота, о котором в ходе пресс-марафона на прошлой неделе заявил глава государства.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ № 604/2021 обнародован на официальном сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указывается.

Руснак является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. Возглавлял Департамент контрразведки СБУ с 12 сентября 2019 года.

В тему: 26 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова 1 декабря.

30 ноября Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.