Стало известно, какой будет самая мощная видеокарта в мире

Главное: Характеристики самой мощной видеокарты в мире GeForce RTX 3090 Ti раскрыты. Она появится в следующем году.

Детали: Уже в 2022-м году появится самая мощная в мире видеокарта GeForce RTX 3090 Ti. Портал Videocardz раскрыл ее характеристики.

Известно, что она получит память GDDR6X, которая будет работать на частоте 21 ГГц.

Информируется: «Объем памяти составит 24 ГБ, как и в случае с GeForce RTX 3090, но NVIDIA рассматривает возможность создание версии с удвоенным размером видеопамяти».

Отмечается, что видеокарта должна получить графический процессор GA102 с 10752 ядрами CUDA и увеличенный до 450 Вт TDP, что на 100 Вт больше, чем у модели без индекса Ti.

Карта будет выпущена в январе после запуска RTX 3080 12 ГБ и RTX 3070 Ti 16 ГБ.

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