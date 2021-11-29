На Волыни при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте застрелился полицейский

Главное: 28-летний полицейский застрелился в отделе патрульной полиции в Ковеле на Волыни. По данным СМИ, в момент смерти Владислав Корнелюк находился при исполнении служебных обязанностей.

Детали: 29 ноября в отделе патрульной полиции в Ковеле Волынской области застрелился 28-летний полицейский. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Львовского управления Государственного бюро расследований Татьяну Муравель, трагедия произошла в районе полудня, когда патрульный был при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время основной версией следствия является самоубийство.

По данным источников издания, погибшего звали Владислав Корнелюк.

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