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Новости > Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов

Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов

Александр Панько
30.11.21 00:01
470
Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов

Главное: Удары по голове во время контактных видов спорта ведут к деменции. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Бостонского университета в США доказали, что бокс и другие контактные виды спорта, во время которых человека бьют по голове, вредны для мозгов. В отчете сказано, что все это приводит к развитию деменции и хронической энцефалопатией.

Во время своего исследования эксперты изучили маркеры повреждения мозга, называемые гиперинтенсивностью белого вещества, проявляющиеся в виде ярких пятен на снимках мозга.

Была обнаружена связь между количеством зон гиперинтенсивности, заметных на прижизненном МРТ-снимке, и проявлениями заболевания мелких сосудов, а также прочими индикаторами, подтверждающими повреждение белого вещества к моменту вскрытия.

Исследователи сопоставили данные вскрытия и МРТ людей, которые занимались травмоопасной деятельностью.

Как оказалось, 90% таких людей при жизни были игроками в американский футбол, а другие занимались обычным футболом и боксом или же были ветеранами армии.

В работе говорится: «Многие из них перед смертью страдали от деменции, а 71% от хронической травматической энцефалопатии».

В тему: Названы опасные для наших мозгов сочетания продуктов.

Тэги: ученые, футбол, здоровье, мир, мозг, бокс, спорт, деменция

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