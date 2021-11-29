Врач назвала необычный симптом нового штамма коронавируса

Главное: Сильная усталость является одним из главных симптомов нового штамма коронавируса под названием «Омикрон». При этом пациенты больше не теряют обоняние и вкус.

Детали: Симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон», впервые обнаруженного в ЮАР, в отличие от других вариантов, проявлялись в легкой форме. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на южноафриканского врача Анжелику Кутзи, которая первой предупредила о новом штамме, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса — это были здоровые мужчины, которые были «очень уставшими», около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.

Как объяснили специалисты ВОЗ, при наименовании нового штамма они намеренно пропустили две буквы греческого алфавита, чтобы не вызывать у людей нежелательных ассоциаций. В частности, греческая буква «Кси» в английском написании совпадает с именем китайского лидера Си Цзиньпина.

27 ноября Итальянские медики опубликовали первое изображение белка штамма омикрон. На представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.