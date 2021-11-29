Священник УПЦ рассказал, что необходимо успеть сделать во время Рождественского поста

Главное: Рождественский пост призывает оставить грехи и преобразить жизнь в ожидании Спасителя.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Филиппов пост — это твоя Вифлеемская звезда. Оставь привычное. Оставь грех. Начни свое внутреннее путешествие сквозь календари, дни и минуты к Рождеству Христову, которое открывает двери к спасению твоей души, просвещая тебя до самой сердцевины души и соделывая тебя лучиком солнца Божественной благодати», — призвал священник.

Отец Андрей посоветовал, чем наполнить время Рождественского поста: доверием к Богу и служением ближнему.

«Потрудимся же, братья и сестры, обратимся с Божьей помощью из гремящего мира во внутренность сердца своего, превратим его, соделаем свое сердце вертепом, соделаем свою душу яслями для Богомладенца Христа. Очистимся и умалимся, станем простыми, как пастушки, которым явилось на поле в ночи сияющее и славословящее Господа ангельское воинство. Послужим Богу, как и сами Ангелы святые. Послужим Ему, как и праведный Иосиф. Доверимся Ему, как и святой праведный Иосиф, который поверил, что Дева, вверенная Ему, носит под сердцем Эммануила — Бога, Который соизволил быть с нами. И пойдем сквозь Рождественский пост, подобно Иосифу, оставившему дом свой, жизнь свою, чтобы послужить Богу и Матери Его», — написал протоиерей Андрей.

Священник напомнил, что Рождественский пост — сугубый период очищения тела и души, наша «зимняя Пасха».

«Сейчас, в конце ноября, Господь хочет явиться и тебе. Он хочет, чтобы и ты немножко отставил в сторону свои повседневные дела и заботы и уделил время Ему. Немножко смирил себя ради Него», — подытожил отец Андрей.

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