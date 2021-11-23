Названы продукты, которые помогут правильно похудеть

Главное: Озвучены продукты, которые помогут похудеть. Среди них – жирная морская рыба и авокадо.

Детали: Какие продукты помогут похудеть? Об этом поведала российский ученый-терапевт Юлия Пигарева, которую цитирую местные СМИ.

Специалист подчеркнула, что продуктов для похудения не существует, но есть такие, которые помогут сделать это правильно.

Она сообщила: «Жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Однако если употреблять эти продукты в большом количестве, можно, наоборот, снова набрать вес».

Эксперт говорит: «В рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи. При этом она не рекомендует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи».

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