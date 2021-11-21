Митрополит Антоний рассказал о главном уроке от Архистратига Михаила

Главное: Каждый познает Бога своим неповторимым путем и задача — своей жизнью явить другим этот опыт.

«Лучшие умы пытались описать Божественное бытие; стремились найти логические объяснения сакральным тайнам. Но, при этом, забывали о главной миссии: свидетельствовать о Боге. Жизнью, именем, трудами, честью.

„Никто как Бог“ — в имени Архистратига Михаила выразилось его отношение к Богу. Начальник небесных воинств Ангелов и Архангелов не ищет объяснений и разгадок, а прямо свидетельствует. Являя глубину смирения и мужества», — сказал митрополит Антоний.

Он пояснил, что в словах «Никто как Бог» сокрыт ангельский опыт постижения непостижимого Бога. «Бог есть жизнь. В Боге все существует. Без Бога ничего нет. В самом свидетельствовании уже есть приобщенность к свету Божества», — добавил владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что своим личным опытом Архистратиг преподает нам урок.

«Довольно жить так, будто пишем черновик, а не живем. Довольно тратить время и силы на объяснения чудес и знамений. Довольно сомневаться и предполагать. Пришло время свидетельствовать о Боге. Умаляться, быть невидимым, чтобы отражать Божественный свет. Путь спасения — это отрыв от земной тяжести в небесную невесомость. Нужно прорастать в вечность здесь и сейчас, а не завтра. Будущее — это иллюзия», — сказал архиерей.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что каждый познает Бога своим неповторимым путем и «наша задача — своей жизнью явить другим этот опыт».