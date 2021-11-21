Сегодня верующие УПЦ отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных

Главное: Сегодня, 21 ноября, верующие Украинской Православной Церкви празднуют Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Архистратигу молятся о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государства. Также Архангел Михаил является Небесным Покровителем Киева.

Однажды Люцифер, что в переводе означает «светоносный», — самый прекрасный и сильный из сотворенных Богом ангелов — посчитал, что полученное могущество делает его равным Богу, и решил оставить своего Создателя. Вместе с ним это роковое для них решение приняла третья часть всех ангелов.

Между мятежными и верными духами (которых возглавил архангел Михаил) произошел конфликт, описанный в Священном Писании.

Так прекрасный Денница стал сатаною, соблазненные им ангелы — бесами. А Церковь в честь победы над отпавшими от Бога духами празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил.

Празднование установлено в начале четвертого века на Поместном Лаодикийском Соборе, который тридцать пятым правилом осудил и отказался от еретического поклонения ангелам, как творцам и правителям мира и установил православное их почитание.

Ангельские чины делятся на три иерархии — высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина.

В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Среднюю ангельскую иерархию составляют: Господства, Силы и Власти. Господства владычествуют над последующими чинами ангелов. В следующую иерархию входят: Начала, Архангелы и Ангелы.

Все чины Небесных Сил носят общее название ангелов — по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим ангелам, а они передают низшим.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил, имя которого в переводе с еврейского — «кто, как Бог», — верный служитель Божий, потому что он низверг с Неба возгордившегося Денницу с другими падшими духами.

Согласно церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях.

Так, во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него также явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян.

Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил — «сила Божия», предсказатель и служитель Божественного всемогущества; Рафаил — «исцеление Божие», целитель человеческих болезней; Уриил — «огонь» или «мир Божий», просветитель; Салафиил — «молитвенник Божий», побуждающий к молитве; Иегудиил — «славящий Бога», укрепляющий тех, кто трудится ради славы Господней и посредник об воздаянии им за подвиги; Варахиил — «раздает Божье благословение на добрые дела», посредник, просящий людям милости Божии; Иеремиил — «возвышение к Богу».

С древних времен Архангел Михаил прославлен своими чудесами на Руси. Ему моляться о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государства. Также Архистратиг Михаил является Небесным Покровителем города Киева.