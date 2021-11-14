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Новости > День борьбы против диабета: какой праздник отмечается 14 ноября 2021 года

День борьбы против диабета: какой праздник отмечается 14 ноября 2021 года

Агата Кловская
14.11.21 05:51
379
День борьбы против диабета: какой праздник отмечается 14 ноября 2021 года

Сегодня, 14 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День борьбы против диабета и День виноградаря и винодела.

День борьбы против диабета

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году на Земле проживало 150 миллионов диабетиков. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.

Друг детства Бантинга умер от заболевания, называемого теперь сахарным диабетом. Этот трагический случай послужил толчком для поиска лекарств от этой болезни.

День виноградаря и винодела

Украина имеет хорошо налаженную винную промышленность с давними традициями. Ряд украинских вин имеют превосходнейшее европейское качество и экспортируются в Европейский союз и страны Северной Америки.

Отмечая хорошую работу украинских виноделов, а также в поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины, 22 сентября 2020 года Президентом Украины был подписан Указ № 403/2020 «Про День виноградаря і винороба», в котором этот праздник официально установлен во второе воскресенье ноября.

Международный День логопеда

Профессиональный праздник врачей — логопедов — «Международный День логопеда» отмечается 14 ноября. К примеру, в США Национальный день логопеда — дефектолога отмечают 18 мая. В Австралии в августе проходит Неделя осведомленности о речевой патологии.

С 2004 года специалистами в области логопедии было решено ежегодно организовывать мероприятия с выходом на международный уровень. Их целью является повышения осведомленности широкой общественности о важных, доступных и эффективных методах коррекции работы речевого аппарата для всех социальных групп населения.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День операционной медсестры;

— День расслабленности и беззаботности;

— День эндокринолога.

Тэги: праздник, Украина, общество, мир, календарь, новости Украины

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