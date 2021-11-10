Американцы перенесли высадку человека на Луну из-за самого богатого человека в мире

Главное: США отправят пилотируемую миссию на Луну не раньше 2025 года. Это связано с юридическими издержками из-за иска самого богатого человека мира Джеффа Безоса.

Детали: Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отложило высадку людей на Луну до 2025 года. Как сообщается на официальном сайте NASA, это связано, в частности, с недавними судебными исками по разработке лунного посадочного модуля со стороны компании Blue Origin Джеффа Безоса, которая пыталась обжаловать подписание агентством контракта стоимостью $2,89 млрд со SpaceX Илона Маска.

«Быстрый и безопасный возврат на Луну — приоритет агентства. Однако с учетом недавнего судебного процесса и других факторов первая высадка человека в рамках программы „Артемида“, вероятно, произойдет не раньше 2025 года», — заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

В тему: В августе 2021 год 57-летний американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Напомним: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.

В августе 2021 года NASA впервые собрало и показало тяжелую ракету SLS, при помощи которой собирается отправить людей на Луну в рамках миссии «Артемида» уже в 2024 году.