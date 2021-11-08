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Новости > День исполнения желаний: какой праздник отмечается 8 ноября 2021 года

День исполнения желаний: какой праздник отмечается 8 ноября 2021 года

Агата Кловская
08.11.21 05:19
417
День исполнения желаний: какой праздник отмечается 8 ноября 2021 года

Сегодня, 08 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День исполнения желаний и Международный день пианиста.

День исполнения желаний

Многие согласны с утверждением, что делать подарки приятнее, чем получать. Для бескорыстного проявления внимания и щедрости не нужен специальный повод — день рождения, свадьба или новоселье. Один день в году каждый из нас может стать волшебником и воплотить в жизнь мечты близких людей. 8 ноября отмечается праздник, который приносит радость и положительные эмоции — День исполнения желаний.

Международный день пианиста (International Pianist Day)

«Полюбите пианиста, быстро, быстро, очень быстро — современной музыки девиз» — это слова из шуточной песни, в разное время исполняемой А. Мироновым, В. Леонтьевым и Л. Вайкуле. Многие классические произведения написаны специально для игры на фортепиано, без рояля сложно представить симфонический оркестр. Музыка, которую исполняли таперы, сопровождала танцы на вечерах и балах, а позже с изобретением кинематографа — немые фильмы.

8 ноября концертирующими артистами, аккомпаниаторами, преподавателями консерваторий и школ, студентами и учениками отмечается Международный день пианиста.

День ветеранов спорта

Спорт требует от человека зачастую работу на пределе своих возможностей. Особенно, если это связано с необходимостью проходить через многочисленные соревнования, сборы, состязания. Именно поэтому и появилась дата 8 ноября — День ветеранов спорта, что отмечается в основном в России. Однако популярность этого праздника растёт.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день КВН;

— Всемирный день градостроительства;

— Всемирный день усыновления;

— Всемирный день без Wi-Fi.

Тэги: праздник, Украина, общество, мир

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