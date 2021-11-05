Митрополит Антоний объяснил, как православным относиться к представителям других религий

Главное: Христианам заповедано быть милосердными и сострадательными по отношению ко всем, независимо от их вероисповедания, но при этом они должны неукоснительно следовать за истиной Христовой и хранить ее.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Христианин может пожертвовать своей жизнью, состоянием, благами для иноверного, но никогда он не смеет жертвовать истиной, потому что истина существует вне него и ему не принадлежит, заключал святитель Николай. Истина — одна. Бог — один. И Церковь — одна. Верующий в Господа нашего Иисуса Христа верит и в Церковь Его Святую, оставленную на земле Господом и возглавляемую Им. Других путей ко спасению не существует», — отметил митрополит Антоний.

Владыка рассказал, как проявляется истинная вера.

«Если человек сомневается в этой аксиоме, он сомневается в истине, а значит, не верит. Вера происходит не от ума, пытающего во всем разобраться, дойти до самой сути, а от сердца. Чистые сердцем Бога узрят — заповедано нам. Пытающиеся же умом постичь Бога разобьются о камни собственной гордыни», — подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что «вера — это дар Божий, это шаг Бога навстречу к человеку, стремящемуся всем сердцем к Нему».

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