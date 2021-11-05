Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием

Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием

Александра Кудрявцева
05.11.21 15:11
41
Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня молитвенно отмечает 77 лет.

Детали: На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Великое благо, что Господь послал нам такого Предстоятеля! Мы благодарим Бога за истинного пастыря, который полагает свою душу за овец, который в сложное время является и символом церковного единства, и символом стойкости в стоянии за чистоту веры и предания церковного. Молим Господа, чтобы умножил годы его жизни, чтобы еще долго он был светочем, на которого будут смотреть все православные украинцы, стремящиеся к духовному миру и Божьему благословению. Пусть Господь хранит и укрепит нашего дорогого и любимого Предстоятеля Митрополита Онуфрия!», — написала Каролина Велущак.

Мария Волосянская пожелала Предстоятелю, чтобы «Господь и его Матерь, со всеми святыми послали нашему Блаженнейшему здоровье, духовную крепость, мир, благополучие, чтобы еще много лет нести высокое служение Святой Церкви».

«Нашему любящему отцу, истинному монаху, искреннему молитвеннику, доброму пастырю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию здравия, терпения, сил, многих и благих лет, духовной радости. Мы Вас любим и спасибо Богу, что Вы у нас есть», — поздравляет Людмила Степанюк-Якушевская.

Верующие УПЦ желают Предстоятелю сил в ежедневном несение креста в нелегком архипастырском служении Украинской Православной Церкви.

«Господь всегда, в сложные времена, ставит Предстоятелем Церкви достойнейшего архиерея, смиренного молитвенника, аскета, каким и является наш любимый Митрополит Онуфрий, благодатный старец. Мне он напоминает Патриарха Гермогена и Патриарха Тихона. Многая лета нашему дорогому Предстоятелю», — пишет Евгений Гомон.

Ирина Шабатина пожелала: «Пусть Господь укрепляет в трудные минуты, дарит здоровье, благополучие, мудрость и верных соратников рядом».

«Многая лета Блаженнейшему Онуфрию, который тихонько молится за нас. И мы в молитве, верные сыны и дочери. И Бог среди нас есть, и будет», — написала Светлана Радомская.

«Дорогой владыка Онуфрий, сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения! Да хранит Господь Вас в добром здравии и благоденствии, дарует крепость и сил непоколебимо стоять в служении истине — на благо святому Православию», — поздравил Юрий Павлов.

«Многая лета нашему Предстоятелю! Вы настоящий пример человека, христианина и Архипастыря! Храни Вас Господь!», — написала Мария Кравчук.

В тему: Предстоятель УПЦ сегодня празднует 77-летие.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

05.11.21 09:30

Советские «старые бабушки» в Северной Корее

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?
05.11.21 01:10

Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?

Автор: ОРД

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.11.21 14:48

Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС
05.11.21 14:28

Во Львове покончил с собой солдат-срочник, прослуживший всего три дня
05.11.21 13:46

Стало известно, кто не получит электронный сертификат о выздоровлении от коронавируса
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 12:35

В Киеве появится улица в честь известного иконописца-монаха Киево-Печерской лавры
05.11.21 12:26

Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
05.11.21 12:23

Названа ключевая особенность нынешней волны коронавируса в Украине
05.11.21 12:08

NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей
05.11.21 12:06

На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 14:48

Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
05.11.21 12:23

Названа ключевая особенность нынешней волны коронавируса в Украине
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 09:55

В разгар эпидемии коронавируса СБУ накрыла склад с возбудителями инфекционных болезней
05.11.21 08:52

Коронавирус в Украине: 26 488 заболевших и 696 погибших
04.11.21 22:33

Лига конференций: «Заря» дома обыграла болгарский ЦСКА
04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
30.10.21 04:53

День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года
01.11.21 20:06

В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
01.11.21 19:00

Главные новости за 1 ноября 2021 года
29.10.21 15:41

В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов
31.10.21 05:01

Всемирный день городов: какой праздник отмечается 31 октября 2021 года
30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
02.11.21 19:00

Главные новости за 2 ноября 2021 года
Фото и Видео
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В России возник крайне необычный пожар
В России возник крайне необычный пожар
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
fraza.com
Новости блогосферы
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.