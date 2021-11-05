В электричке под Одессой неизвестный угрожал пассажирам заточкой

Главное: В электричке под Одессой мужчина угрожал пассажирам ножом и заточкой. Его задержали правоохранители.

Детали: Чрезвычайное происшествие произошло в вагоне поезда около Вапнярки под Одессой. Один из пассажиров неожиданно достал заточку и начал угрожать окружающим ,сообщает Vgorode со ссылкой на очевидцев.

Как отмечается, он заметно нервничал и кричал, чтобы все люди немедленно вышли из вагона.

Когда требования нарушителя не выполнили, он разбил окно и попытался на ходу выпрыгнуть из электрички. В этот момент его задержали правоохранители.

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