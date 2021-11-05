Диетолог поведала о небывалой пользе какао

Главное: Какао – очень полезно. Но может быть и вред.

Детали: Популярный российский диетолог Людмила Микитюк поведала о пользе и вреде какао. Ее цитирую местные СМИ.

Она подчеркнула, что нужно употреблять натуральное тертое какао, ведь растворимый напиток содержит химию и красители, а пользы в нем не более 20%.

Эксперт отмечает: «Состав какао-порошка богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц и помогают людям с анемией, обеспечивают плотность костной ткани, необходимы детям в период активного роста и беременным женщинам, выводят плохой холестерин и очищают печень, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают деление клеток и рост тканей, содержат антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран».

Специалист информирует: «Благодаря фенолам и процианидинам омолаживается кожа, так как они связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость. Меланин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос. Из какао можно даже делать маски. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени».

Резюмируется: «Это довольно калорийный напиток, если в него добавить молоко и сахар. Пить какао лучше с утра. Утром биологические ритмы более активны и быстрее происходит расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов».

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