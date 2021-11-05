Украинских переселенцев решили расселить

Главное: В Украине будут расселять украинцев. Произойдет это уже в следующем году.

Детали: Уже в следующем году в Украине будут расселять внутренних перемещенных лиц. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук, которую цитирует «Интерфакс-Украина».

Чиновница сказала, что планируется отказаться от мест компактного поселения.

Она отметила: «Всего в Украине 150 таких мест, где проживают 6 120 человек. Сейчас места компактного проживания – это либо объекты, которые нам в 2014 году стихийно предоставляли немцы, либо санатории, абсолютно не приспособленные к зимнему пребыванию. Для того чтобы обеспечить этих людей жильем необходимо выделить не менее двух миллиардов гривен».

Ожидается, что к концу года будет отобрано несколько пилотных проектов, с которыми начнется разработка плана расселения мест компактного поселения.

Инна Драганчук информировала: «Скорее всего, это будет Кривой Рог, Одесса, и, возможно, Киев. Далее на примере расселения этих трех мест мы сможем понять, как поступать по всем остальным. Надеюсь, что со второго квартала 2022 года начнем расселение в пилотных проектах».

Кроме этого она сообщила: «Те граждане, которые сегодня находятся в местах компактного проживания, имеют значительно больше проблем, чем просто жилые. Здесь и трудоустройство, и образование, потому что в них часто проживают пожилые люди, дети, не посещающие школы».

В министерстве говорят, что этом году временным жильем будет обеспечено 325 семей (800 переселенцев), а по программе льготного ипотечного кредитования KfW – 340 семей (900 человек).

Она рассказала: «В следующем году по этим программам будет сопоставимое число. Кроме того, есть предварительные договоренности, что программа льготного ипотечного кредитования будет со временем увеличиваться. Пока нужно продемонстрировать заинтересованность наших перемещенных лиц в этой программе».

Замминистра резюмировала, что в ближайшем будущем будут реализованы еще несколько жилищных программ. Так, было подписано соглашение между правительствами Украины и Турции о строительстве жилья для крымских татар, а также готовится проект с Международной организацией миграции по строительству в ближайшие годы жилья в Северодонецке и Краматорске.

Ранее Кабинет министров одобрил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и план внедрения среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период на период до 2024 года.

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