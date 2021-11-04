Митрополит Антоний рассказал, как вера изменила жизнь Пушкина

Главное: Александр Пушкин воплотил высокий небесный дар творчества, плоды которого и сейчас остаются в нашей памяти и являют миру глубокие смыслы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пушкин, проявляя универсальные стремления русского духа, опускаясь в дебри обуздывающих алчных страстей, упорно искал силу, способную воскресить повреждённую грехом природу человека, возвести его к сионским высотам. Поэт, безусловно, принадлежал к секуляризованному дворянству и относился к религии не более чем хладнокровно, оставаясь нецерковным человеком. Вместе с тем Пушкин отзывался о себе как о «посредственном христианине» и в одном из писем своей более нáбожной жене от 3 августа 1834 года говорил: "Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас«,- напомнил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что исследователи считают, что ранние творческие предпочтения поэта никак не говорят о его отступничестве от веры, к тому же мировосприятие Пушкина менялось благодаря таланту — «небесному дару», а многие христианские истины выражались в общем «духе» его творчества.

Управделами УПЦ рассказал, как Священное Писание повлияло на мировоззрение великого поэта.

«Позднее он скажет, что Библия — „единственная книга в мире, в которой есть всё“, вся человеческая жизнь...Уже в начале 1820-х Пушкин читал славянскую Библию, изучал значение церковнославянизмов, занимался переводом с церковнославянского на русский Соломоновой Песни Песней, а в 1830-е гг. был охвачен желанием „переводить Иова“ с древнееврейского и написать драму о Спасителе. В рукописях этого периода особенно интересными представляются его рассуждения о бытии Божием: „Не допускать существования Бога — значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге“, — сказал митрополит Антоний.

По мнению владыки Антония, библейские истины являются источником многих пушкинских произведений. В творчестве поэта прослеживаются образы и мотивы Книги Иова, Екклесиаста, Апокалипсиса, несложно увидеть в его цикле „Маленькие трагедии“, в поэмах и лирике христианские идеалы и осмысление смертных грехов.

Перед смертью Пушкин,«словно библейский блудный сын, прильнул к лону Церкви: велел позвать священника и причастился Святых Христовых Таин. Кроме того, он не хотел, чтобы кто-нибудь мстил за него, сказав, что желает умереть христианином».

«Великий Пушкин своей всемирной отзывчивостью буквально воплотил не букву, а дух Писания, ведь чувства добрые он лирой пробуждал, глаголом жёг и жжёт сердца людей, а его муза веленью Божию была послушна», — заключил митрополит Антоний.

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