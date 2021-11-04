Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

Александра Кудрявцева
04.11.21 10:45
238
Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

Главное: Сегодня Православная Церковь чтит Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, празднование Пресвятой Богородице, в честь «Казанской» иконы установлено в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году.

Страна подверглась нападению польских войск, которые насмехались над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. По призыву патриарха Ермогена народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Народ и войска наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения, впоследствии епископа Суздальского, пришла новость, что ему в видении было открыто о перемене суда Божьего на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков.

Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году.

Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».

К неоспоримым фактам, связанным с Казанской иконой Божией Матери, относится освобождение Киева нашими войсками в дни чествования Казанского образа — 4 ноября 1943 года.

Наступательную операцию по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков подготовили в кратчайшие сроки и провели за десять дней. Это было с 3 по 13 ноября 1943 года. Киев освободили утром 6 ноября.

Когда Казанскую икону перевезли в Сталинград, она побывала на самых трудных участках фронта. Решающая битва, как вспоминали потом фронтовики, началась только после молебна перед чудотворным образом. Победа под Сталинградом, где враг потерял убитыми, ранеными и пленными до полутора миллионов человек, стала коренным переломом во Второй мировой войне. Примечательно, что среди руин Сталинграда уцелело здание церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

У Казанской иконы просят избавления от нашествия иноплеменников и помощи в тяжелые времена.

Изображение Казанской иконы Божией Матери на протяжении многих веков считается также и венчальным. С родительского благословения и покровительства Богородицы Казанской начинается семейная жизнь молодой семьи.

Люди видят в этой иконе особое заступничество и покровительство Заступницы Небесной во всех своих житейских нуждах.

В тему: В УПЦ объяснили почему не нужно искать храмы, где «больше благодати».

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.11.21 09:52

Большая энергетическая жо...а вынуждает страны ЕС тянуть одеяло на себя

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Действительно ли готовит Россия наступление на украинских границах?
04.11.21 11:38

Действительно ли готовит Россия наступление на украинских границах?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.21 12:12

Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
04.11.21 12:03

Со следующего года украинская полиция будет работать по-новому
04.11.21 11:52

Спикер УПЦ напомнил, что Церковь выступает за добровольную вакцинацию
04.11.21 11:40

В Минобороны предупреждают о скором значительном военном десанте РФ у границ с Украиной
04.11.21 11:38

На Закарпатье зафиксировали вспышку опасной болезни у детей
04.11.21 11:31

На Полтавщине митрополит УПЦ посадил дубовую рощу
04.11.21 11:00

Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
04.11.21 10:29

Стало известно, насколько риск повторного заражения штаммом Delta выше, чем у Alpha
04.11.21 10:23

В Киеве полночи горел ресторан
04.11.21 10:13

Названы страны, которые первыми победят коронавирус
04.11.21 12:12

Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
04.11.21 11:40

В Минобороны предупреждают о скором значительном военном десанте РФ у границ с Украиной
04.11.21 09:27

Человечеству грозит климатическая катастрофа, — Генсек ООН
04.11.21 09:02

Риск применения вакцин превышает их эффективность, - результаты научного исследования
04.11.21 08:44

Коронавирус в Украине: 27 377 заболевших и 699 погибших
04.11.21 07:43

Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
03.11.21 22:27

Лига чемпионов: «Шахтер» не устоял в Мадриде
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
03.11.21 16:54

Кислородные кровати в Киеве заполнены на 75%
03.11.21 15:57

В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 05:45

Всемирный день борьбы с инсультом: какой праздник отмечается 29 октября 2021 года
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:36

Стало известно, как правильно есть орехи
29.10.21 09:54

В Украине появятся новые дорожные знаки
29.10.21 00:01

Названы пять приправ против рака
Фото и Видео
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В России возник крайне необычный пожар
В России возник крайне необычный пожар
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля
В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.