Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

Главное: Сегодня Православная Церковь чтит Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, празднование Пресвятой Богородице, в честь «Казанской» иконы установлено в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году.

Страна подверглась нападению польских войск, которые насмехались над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. По призыву патриарха Ермогена народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Народ и войска наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения, впоследствии епископа Суздальского, пришла новость, что ему в видении было открыто о перемене суда Божьего на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков.

Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году.

Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».

К неоспоримым фактам, связанным с Казанской иконой Божией Матери, относится освобождение Киева нашими войсками в дни чествования Казанского образа — 4 ноября 1943 года.

Наступательную операцию по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков подготовили в кратчайшие сроки и провели за десять дней. Это было с 3 по 13 ноября 1943 года. Киев освободили утром 6 ноября.

Когда Казанскую икону перевезли в Сталинград, она побывала на самых трудных участках фронта. Решающая битва, как вспоминали потом фронтовики, началась только после молебна перед чудотворным образом. Победа под Сталинградом, где враг потерял убитыми, ранеными и пленными до полутора миллионов человек, стала коренным переломом во Второй мировой войне. Примечательно, что среди руин Сталинграда уцелело здание церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

У Казанской иконы просят избавления от нашествия иноплеменников и помощи в тяжелые времена.

Изображение Казанской иконы Божией Матери на протяжении многих веков считается также и венчальным. С родительского благословения и покровительства Богородицы Казанской начинается семейная жизнь молодой семьи.

Люди видят в этой иконе особое заступничество и покровительство Заступницы Небесной во всех своих житейских нуждах.

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