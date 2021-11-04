Главные новости за 4 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 27 377 человек. Умерли 699 людей.
- Полиомиелит выявлен на Закарпатье. Заболели пять детей.
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- Вулкан Кумбре-Вьеха извергается уже второй месяц. Появилось эпичное видео с Канарских островов.
- Какие страны первыми победят коронавирус? Ученые считают, что это США, Великобритания, Португалия и Индия.
- У Михаила Саакашвили начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил его личный врач.