Главные новости за 4 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 27 377 человек. Умерли 699 людей.

- Полиомиелит выявлен на Закарпатье. Заболели пять детей.

- Полицейские в Украине будут работать со включенными бодикамами. Произойдет это уже со следующего года.

- Вулкан Кумбре-Вьеха извергается уже второй месяц. Появилось эпичное видео с Канарских островов.

- Какие страны первыми победят коронавирус? Ученые считают, что это США, Великобритания, Португалия и Индия.

- У Михаила Саакашвили начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил его личный врач.