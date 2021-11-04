Врач Саакашвили заявил, что политику стало очень плохо после голодовки

Главное: У Михаила Саакашвили начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил его личный врач.

Детали: Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе поведал, как чувствует себя сейчас политик. Он был арестован 1 октября и объявил голодовку.

Медик поведал: «В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и они ухудшились по сравнению с консилиумом, состоявшимся неделю назад».

Уточняется: «Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту».

Также информируется: «За месяц он потерял 10% своего веса, что очень опасно».

Резюмируется следующее: «Мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом параметры. По сравнению с прошлым консилиумом, который состоялся неделю назад, результаты стали хуже».

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