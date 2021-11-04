В Минобороны предупреждают о скором значительном военном десанте РФ у границ с Украиной

Главное: В январе-феврале планируется увеличение российского военного контингента у украинской границы. Такие данные предоставила разведка.

Детали: Министерство обороны Украины предупредило о стягивании войск Российской Федерации к границе Украины зимой. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, обострения на границе с Россией следует ожидать этой зимой, а точнее в декабре и январе месяце. Такие данные, по ее словам, появились у нашей разведки.

«Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение (российского военного) контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь. Разведка передает данные очень оперативно», — сказала Анна Маляр.

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