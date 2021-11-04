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Новости > Человечеству грозит климатическая катастрофа, — Генсек ООН

Человечеству грозит климатическая катастрофа, — Генсек ООН

Агата Кловская
04.11.21 09:27
161
Человечеству грозит климатическая катастрофа, — Генсек ООН

Главное: По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, пренебрегая вопросами климата, человечество «копает себе могилу». Среди основных климатических проблем — стремительное повышение уровня моря, повышение температуры океанов, увеличение количества парниковых газов.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «человечество копает себе могилу», пренебрегая вопросами климата, и что это приведет к катастрофе, передает CNN.

«Мы стоим перед строгим выбором: либо мы остановим этот процесс, либо он остановит нас. Пора сказать „хватит“. Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватит жечь, копать и бурить, ведь мы копаем собственные могилы», — сказал генсек ООН на Конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Гутерриш отметил, что шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Среди основных климатических проблем — стремительное повышение уровня моря, повышение температуры океанов, увеличение количества парниковых газов.

«Мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса по Цельсию. Мы несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия», — заявил генсек ООН.

Он призвал международное сообщество немедленно принять меры, чтобы предотвратить необратимые изменения климата.

В тему: Генсек ООН сделал устрашающее заявление об изменении климата на планете.

Тэги: катастрофа, общество, ООН, климат, человечество, мир, Антониу Гутерриш

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