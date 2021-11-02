В Вишневом произошло смертельное ДТП

Главное: В Вишневом произошло ДТП. Погиб человек.

Детали: В Вишневом (Киевская область) произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Информируется, что трагедия случилась на перекрестке улиц Киевской и Жулянской.

Как выяснилось, 57-летний водитель машины Renault не предоставил преимущество в движении маршрутному такси и допустил столкновение с ним. Водитель-нарушитель скончался от травм в машине «скорой помощи».

Уже открыто головное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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